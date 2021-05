Česká polícia rieši Hamáčkovu cestu do Moskvy, mohol vedome ohroziť utajované informácie

Informácie za vakcíny

Obvinenia odmieta

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) začala trestné konanie v prípade neuskutočnenej cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na Českú televíziu.Podľa hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja sa podozrenie týka dvoch trestných činov, konkrétne ohrozenia utajovanej informácie a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Polícia sa začala prípadom zaoberať z vlastnej iniciatívy a dozoruje ho Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe.Podľa portálu Seznam Zprávy chcel údajne Hamáček vycestovať do Moskvy, aby vymenil informácie o vrbětickej kauze za milión dávok vakcíny Sputnik V, čím chcel získať aj voličské hlasy pre ČSSD.„Vicepremiér Jan Hamáček sa v polovici apríla chystal na cestu do Moskvy s plánom, že zaistí vakcíny Sputnik V, s ich pomocou preočkuje Českú republiku a získa tým voličov pre sociálnu demokraciu," uviedol portál.Vicepremiér Hamáček obvinenia od začiatku odmieta, pričom tiež oznámil, že podá trestné oznámenie na autorov článku.„Podám aj civilnú žalobu na vydavateľa, ktorý je zodpovedný za prácu svojich ľudí a budem požadovať 10 miliónov korún ako odškodné. Ak s tou žalobou uspejem a o tom nepochybujem, tak si týchto 10 miliónov nenechám a poukážem ich nadácii policajtov a hasičov," uviedol.V prípade ohrozenia utajovanej informácie sa podľa TN.cz sadzba líši podľa stupňa utajenia tejto informácie. Uložiť je možné až 12-ročné väzenie, pričom je trestná i príprava činu. Rovnako vysoký trest je možné dostať aj v najvážnejších prípadoch zneužitia právomoci.