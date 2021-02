Česká poslanecká snemovňa prijala návrh pandemického zákona, vláda sa dohodla s opozíciou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu schválila návrh takzvaného pandemického zákona. Na právnej úprave, ktorá sa týka mimoriadnych opatrení počas epidémie ochorenia COVID-19, sa dohodla vláda s opozíciou. Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, pre schválenie zákona bola kľúčová dohoda o kompenzáciách pre podnikateľov postihnutých protipandemickými opatreniami.Spomínaná legislatíva umožní ministerstvu zdravotníctva rozhodovať o uzatváraní obchodov a služieb, aj keď nie je vyhlásený núdzový stav. „Toto riešenie považujem za zásadné pre efektívny boj so súčasnou epidémiou ochorenia COVID-19. Zmyslom návrhu je zaistiť adekvátne nástroje pre zvládanie epidémie ochorenia, a to aj v období po skončení núdzového stavu. Súčasná právna úprava v zákone o ochrane verejného zdravia sa v tomto ohľade totiž javí ako nedostatočná,“ skonštatoval minister zdravotníctva Jan Blatný Návrh zákona zakotvuje stav pandemickej zodpovednosti, na ktorý má dolná komora parlamentu oprávnenie ho zrušiť alebo iniciovať, uviedol Blatný. Vláda by mala každých šesť týždňov Poslaneckú snemovňu informovať o uplatňovaní opatrení.Poslanecká snemovňa má na štvrtkovom programe aj hlasovanie o novele štátneho rozpočtu, návrhu novely zákona o kompenzačnom bonuse a zrušení núdzového stavu, ktorý v súčasnosti platí do konca februára.