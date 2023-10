Česká republika zavádza námatkové kontroly na hraniciach so Slovenskom

3.10.2023 (SITA.sk) - České ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie obnoví Česko námatkové kontroly na celej hranici so Slovenskom.Kontroly sa začnú v utorok od polnoci, teda od 4. októbra od 00:00, a ich trvanie je predpokladané do 13. októbra. Kontroly na hraniciach so Slovenskom budú súčasťou opatrení k ochrane vnútorných hraníc. Opatrenie je koordinované so susednými štátmi a kontroly budú prispôsobované aktuálnemu vývoju situácie.„Námatkové kontroly na slovenských hraniciach nám pomôžu s efektívnym bojom proti skupinám prevádzačov. Opatrenie je dočasné a pristupujeme k nemu v úzkej koordinácii s Poľskom, ktoré zavádza obdobné kontroly ako Česká republika," informoval český minister vnútra Vít Rakušan Pokračuje tým, že kontroly by mali čo najmenej obmedzovať cezhraničný prechod. Prípadné predĺženie hraničných kontrol aj po 13. októbri bude závisieť od aktuálnej situácie.