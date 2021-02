Česká vláda prerokuje sprísnenie ďalších opatrení, zvažujú aj zákaz cestovania medzi krajmi

Babišova vláda návrh už raz odmietla

Hamáček chce motivovať ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda v pondelok prerokuje sprísnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu a uvažovať pravdepodobne bude aj o zákaze cestovania medzi jednotlivými krajmi. Povedal to v Českej televízii minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO).„Je možné pristúpiť k ďalším sprísňujúcim opatreniam. Jedným z nich je ďalšie obmedzenie mobility ľudí, napríklad medzi krajmi," vyhlásil šéf českého rezortu zdravotníctva. Informuje o tom portál TN.cz.O podobnom zákaze sa v Česku v minulosti uvažovalo. Epidemiológ a poradca premiéra Roman Prymula hovoril o obmedzení pohybu do určitej vzdialenosti od miesta bydliska. Vláda Andreja Babiša (ANO) to vtedy odmietla. V piatok ráno predseda českej vlády možné sprísnenie opatrení nechcel komentovať.Nesúhlas s nápadom ministra zdravotníctva už vyjadrili niektorí českí politici, a to nielen z opozície. „Prípadné obmedzenie pohybu medzi krajmi nemá nijakú logiku. Ďalšie sprísňovanie bez jasného dôvodu a bez opory v dátach len zvyšuje frustráciu," povedal predseda opozičnej ODS Petr Fiala.Nápad sa príliš nepozdáva ani ministrovi vnútra a podpredsedovi vlády Janovi Hamáčkovi (ČSSD). „Predtým, ako sprísnime, najprv poďme ľudí motivovať, nech dodržiavajú terajšie opatrenia, ministerstvo vnútra má pripravené varianty," vyhlásil Hamáček.