Česká vláda prijala návrh zákona proti dvojakej kvalite potravín

Praha 20. mája (TASR) - Česká vláda prijala návrh zákona, ktorý má bojovať proti dvojakej kvalite potravín. Pokiaľ bude mať výrobok odlišnú kvalitu, bude musieť mať tiež rozdielny obal a bude to musieť byť na prvý pohľad zrejmé. Počíta s tým novela zákona o potravinách a tabakových výrobkoch, ktorú v pondelok na návrh ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana schválila česká vláda a posiela ju do parlamentu." povedal Toman.Ako príklad uviedol mäsové konzervy.zdôraznil šéf rezortu poľnohospodárstva.Skončiť sa má to, že českí zákazníci nakupujú tovar v inej, horšej, kvalite ako v niektorých západných krajinách, hoci ide o výrobok s rovnakým obalom.Ministerstvo priemyslu a obchodu predložilo návrh, ktorý sa týka iného než potravinárskeho tovaru. Oba návrhy prerokovala vláda v pondelok spoločne.povedal pred niekoľkými dňami po rokovaní so zástupcami najväčších obchodných reťazcov premiér a šéf ANO Andrej Babiš.(1 EUR = 25,753 CZK)