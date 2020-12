Česká vláda žiada o predĺženie núdzového stavu, polnočné omše budú napriek zákazu vychádzania

Silvestrovské oslavy výnimku nedostali

Zatvorené reštaurácie či hotely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Česká vláda na rannom rokovaní vo štvrtok rozhodla, že pre epidémiu nového koronavírusu požiada Poslaneckú snemovňu o ďalšie predĺženie núdzového stavu o 30 dní. Ten v súčasnosti platí do 23. decembra.Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, nie je jasné, ako k žiadosti vlády pristúpia poslanci. Rokovať o nej by mali v utorok 22. decembra.Vláda tiež rozhodla, že udelí výnimku zo zákazu nočného vychádzania a povolí vianočné polnočné omše."Bude umožnené konanie polnočných omší pre všetkých veriacich," oznámil po rokovaní vlády minister zdravotníctva Jan Blatný , ktorý o tom hovoril aj s pražským arcibiskupstvom. Kapacita kostolov však bude obmedzená na 20 percent miest na sedenie a minister požiadal veriacich, aby mali respirátory alebo rúška.Zákaz nočného vychádzania od 23:00 do 5:00 začne platiť od piatku. Silvestrovské oslavy vonku výnimku z neho nedostali.V piatok Česko prechádza do štvrtého stupňa protiepidemických opatrení a okrem spomínaného zákazu tiež budú zavreté reštaurácie, hotely, vnútorné športoviská a bazény. Obchody a služby zostanú otvorené. Podľa vicepremiéra Karla Havlíčka budú môcť naďalej fungovať aj autoškoly. Minister Blatný vyzval ľudí, aby obmedzili svoj pohyb vonku na najnutnejšie minimum.Česko počas stredy prekročilo dva míľniky. Počet potvrdených prípadov presiahol 600-tisíc a počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 presiahol 10-tisíc. Ako informuje portál TN.cz, za stredu české laboratóriá potvrdili 8 235 prípadov nákazy, čo je viac ako minulý týždeň v rovnaký deň. V krajine v súčasnosti evidujú 69 719 aktívnych prípadov, v nemocniciach leží 4 609 pacientov a 595 z nich je vo vážnom stave.