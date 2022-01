Česká vláda zverejnila programové vyhlásenie na štyri roky, plánuje rozbehnúť výstavbu diaľnic či nový energetický zákon

Nový energetický zákon

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Česká vláda zverejnila programové vyhlásenie, v ktorom predstavuje svoje priority na ďalšie štyri roky. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, kabinet premiéra Petra Fialu sa plánuje zamerať na 18 oblastí.Súčasťou vyhlásenia je aj riešenie pandémie ochorenia COVID-19, no nie je medzi základnými dlhodobými prioritami ministerstva zdravotníctva. Tými sú dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých alebo digitalizácia. Ľudia by sa podľa vlády mali naučiť žiť s COVID-19, aby sa preň nemusela obmedzovať zdravotná starostlivosť.Dokument spomína aj Národný inštitút pre zvládanie pandémie (NIZP), ktorý vo štvrtok predstavil minister zdravotníctva Vlastimil Válek a ktorý by mal byť oporou pre ministerstvo zdravotníctva a poskytovať mu nezávislé odporúčania na boj s pandémiou.Ministerstvo dopravy sa usiluje predovšetkým o výstavbu diaľnic a železnice. Diaľničnú sieť plánuje rozšíriť o 200 kilometrov a chce vystavať 150 kilometrov vysokorýchlostnej železnice. Prioritou je tiež stavba druhej vzletovej a pristávacej dráhy na pražskom letisku alebo revízia zliav na cestovné.Zahraničnú politiku chce Fialova vláda zamerať na Európsku úniu (EÚ) a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) a udržiavať vzťahy so susednými štátmi. Ako okrem iného uvádza v dokumente, je pripravená úspešne sa zhostiť predsedníctva Rady EÚ, ktoré čaká Česko v druhej polovici tohto roku.Ministerstvo priemyslu má ako prioritu boj s energetickou krízou, pričom plánuje premeniť celé odvetvie. Pred rokom 2033 by Česko mohlo zvládnuť prestať využívať uhlie. Do konca tohto roku by mali v krajine predstaviť nový energetický zákon. Vláda tiež podporí výstavbu nového jadrového bloku v elektrárni Dukovany.Ministerstvo financií sa zaviazalo pravidelne valorizovať daňové úľavy na poplatníka, vytvoriť pravidlo daňovej brzdy, ktoré určí strop zvyšovania daní, alebo znížiť odvody sociálneho poistenia.Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce pravidelne navyšovať minimálnu mzdu a dokončiť dôchodkovú reformu, ktorej návrh by mal byť hotový do konca roka 2023. Okrem iného počíta s vytvorením nultého piliera, ktorý zaistí základný dôchodok.Vláda chce tiež modernizovať ministerstvo vnútra a ďalšie inštitúcie, avizovala vznik pozície poradcu pre národnú bezpečnosť. Zaviazala sa aj k zavedeniu korešpondenčnej voľby pre Čechov v zahraničí.Plánuje tiež navyšovať výdaje na obranu k úrovni dvoch percent z HDP, čo chce uzákoniť ako minimum, zjednodušiť vysielanie vojakov do zahraničia, aktualizovať strategické dokumenty alebo predložiť legislatívny návrh systému dlhodobo stabilného a efektívneho financovania armády a jej modernizácie prostredníctvom obranného fondu.V rámci školstva ráta so zmenami v prijímacích, maturitných a záverečných skúškach, ale aj vzdelávacích programoch. Platy pedagógov chce kabinet udržať na úrovni 130 percent priemernej hrubej mesačnej mzdy.Fialov kabinet chce tiež, aby do dvoch rokov vznikol zákon o podpore bývania a plánuje upraviť stavebný zákon. Do konca roka sa tiež chystá predložiť návrh na ústavnú ochranu vody. Plánuje aj novú politiku ochrany klímy a bude sa zaoberať napríklad aj opatrením, ktoré by obmedzilo nelegálne zabíjanie živočíchov vrátane obchodu s nimi.