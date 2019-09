Česká zbrojovka pripravuje vstup na burzu, zbrane chce dodávať aj USA

Na archívnej snímke výrobky Českej zbrojovky. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Praha 12. septembra (TASR) - Najväčší český výrobca ručných palných zbraní pripravuje podľa informácií českých Hospodárskych novín (HN) vstup na pražskú burzu. Skupina CZG - Česká zbrojovka by predajom nových akcií mohla získať peniaze na rozvoj v Spojených štátoch, kde stavia nový závod a chce sa dostať do súťaží na zbrane pre tamojšie ozbrojené zložky.Predseda predstavenstva a prezident skupiny Lubomír Kovařík potvrdil, že firma zvažuje verejný predaj akcií, úvahy sú však podľa neho iba na začiatku: "povedal.Otázky na veľkosť transakcie, načasovanie či na poradcu Kovařík odmietol ako predčasné. Podľa informácií HN pripadá do úvahy úpis nových akcií na českom trhu. Vstup zbrojovky na trh by bol prvým prírastkom v ponuke pražskej burzy od mája 2016. Vtedy americká korporácia GE dala na trh akcie Monety Money Bank. Odvtedy niektoré firmy vstup na pražskú burzu buď zrušili, alebo zvolili burzy v zahraničí.Kovařík pre HN povedal, že plány na expanziu súvisia so stratégiou skupiny zvýšiť dodávky pre ozbrojené zložky, najmä v USA. Firma sa v tendroch na prezbrojenie armád či polície stretáva so západnými konkurentmi, ako je Colt, Heckler & Koch alebo Beretta, pričom jej ambíciou je byť najväčšou v oblasti vyzbrojovania armád a polície vo svete. Pomôcť by jej k tomu mal nový závod v Port of Little Rock v štáte Arkansas. Investícia v hodnote možno až 2,1 miliardy Kč (81,18 milióna eur) vytvorí 560 pracovných miest. Výroba v novom závode by sa podľa informácií HN mala spustiť v roku 2021.Predaj akcií zbrojárskej firmy však môže podľa investorov oslovených HN naraziť na to, že medzinárodné banky a fondy sú pod väčším tlakom klientov, ktorí chcú, aby sa vyhýbali výrobcom zbraní, alkoholu a tabaku, alebo firmám, ktoré znečisťujú životné prostredie. Dôležitým faktorom môže byť aj nálada na akciových trhoch po vystúpení Británie z Európskej únie.(1 EUR = 25,867 CZK)