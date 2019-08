České automobilky poslali do zahraničia rekordnú dividendu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. augusta (TASR) - Rekordných 78,2 miliardy Kč (3,03 miliardy eur) dividend vyplatilo vlani svojim materským firmám trio českých výrobcov automobilov. To je takmer 4-násobok čiastky, ktorá od českých výrobných pásov putovala do zahraničia o rok skôr. Zároveň išlo o štvrtinu z celkového minuloročného odlevu dividend z Česka.Rozhodujúca suma v hodnote vyše 70 miliárd Kč putovala do nemeckého Wolfsburgu, sídla automobilky Volkswagen. Český Hyundai poslal materskej spoločnosti 7,5 miliardy Kč, TPCA odovzdala 260 miliónov Kč, uviedol server E15.cz.tvrdí šéf českého Združenia automobilového priemyslu Zdeněk Petzl. Samotná Škoda Auto dôvody výplaty dividendy zodpovedajúcej takmer 2,5-násobku zisku za rok 2017 nekomentovala. Podľa Petzla však na škodovácke investície zostáva stále dostatok financií.Odbory také optimistické nie sú.zdôrazňuje člen vedenia škodováckych odborov Kovo MB Jaromír Kobrle.Tohtoročný návrh dividendy najväčšia česká automobilka nezverejnila.uviedla hovorkyňa automobilky Kamila Biddle.Zostávajúci dvaja veľkí hráči autopriemyslu si tento rok rozdelia necelých 10 miliárd Kč. Zatiaľ čo na kontá japonsko-francúzskych vlastníkov kolínskej T.P.C.A. odíde 278 miliónov Kč, nošovický Hyundai pošle matke viac než 9 miliárd Kč.povedal hovorca nošovickej firmy Petr Vaněk. Zatiaľ čo automobilka vlani zarobila medziročne o necelých 600 miliónov Kč viac, na dividende nošovický výrobca odvedie materskej Hyundai Motor Company o 1,6 miliardy Kč viac.uzatvoril ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda.