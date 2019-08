České kluby už v Európskej lige skončili, Vrba: Jeden z top zápasov

Na archívnej snímke Pavel Vrba. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Štvrtok bol čierny deň pre český klubový futbal. V Európskej lige prišiel o všetkých troch zostávajúcich zástupcov, keď sa so súťažou rozlúčili Viktoria Plzeň, Sparta Praha i FK Mladá Boleslav. Česi tak majú v európskych klubových súťažiach v hre už iba Slaviu Praha, ktorá v play off Ligy majstrov nastúpi proti CFR Kluž a v najhoršom prípade má istú účasť v skupine EL. Jeseň s jediným klubom v skupinovej fáze zažil český futbal naposledy pred piatimi rokmi.Najbližšie k postupu bola vo štvrtok Plzeň v zostave so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským. Viktorii sa v súboji s belgickým tímom Royal Antverpy podarilo zmazať jednogólové manko z prvého duelu a v predĺžení dal svojim druhým gólom v dueli na 2:0 Michal Krmenčík. V 113. minúte však o postupe Antverp rozhodol po štandardnej situácii a dorážke do prázdnej bránky Dieumerci Mbokani.povedal kouč Plzne Pavel Vrba pre portál idnes.cz.Sparta Praha bojovala dlho o postup na ihrisku Trabzonsporu. Po remíze 2:2 v prvom dueli ale napokon na tureckej pôde prehrala 1:2. O výhre Trabzonsporu rozhodol v závere nadstaveného času český legionár Filip Novák. V drese Sparty nastúpil aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý v 61. minúte vystriedal zraneného stopéra Nhamoinesa Costu. Druhý Slovák v kádri pražského klubu Lukáš Štetina nebol ani na zápasovej súpiske.hodnotil pre klubový web tréner Sparty Václav Jílek. Sparta doma premárnila dvojgólový náskok.O skupinovú fázu EL nezabojuje ani FK Mladá Boleslav. Po sľubnej bezgólovej remíze na pôde FCSB prehral český tím doma v odvete 0:1, keď po veľkej chybe domácej defenzívy rozhodol v nadstavení o postupe hostí prudkou strelou z uhla pod brvno Ionut Pantiru.uviedol kouč Mladej Boleslavi Jozef Weber.