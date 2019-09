České ministerstvo financií zaslalo vláde návrh digitálnej dane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 5. septembra (TASR) - České ministerstvo financií zaslalo návrh digitálnej dane vláde. Podľa plánov ministerstva by mala začať platiť v polovici budúceho roka.České ministerstvo financií chce od polovice roka 2020 začať zdaňovať globálne internetové giganty, ako sú Facebook a Google. Navrhuje daň vo výške 7 % na tržby z cielenej reklamy, tržby platforiem na zdieľanie služieb (inak povedané z využívania viacstranného rozhrania, napríklad Uber alebo Airbnb) a tržby z predaja používateľských údajov.Daň by sa mala týkať len firiem s ročnými globálnymi tržbami vyše 750 miliónov eur, ktoré nemusia pochádzať z digitálnych služieb, a ročnými tržbami minimálne 50 miliónov Kč (1,94 milióna eur) z digitálnych služieb poskytovaných na českom trhu. Podľa analýzy ministerstva by daň malo platiť minimálne 15 firiem poskytujúcich digitálne služby v Česku.Podľa ministerstva financií by daň mohla do štátneho rozpočtu priniesť na budúci rok 2,1 miliardy Kč a potom okolo 5 miliárd Kč ročne.