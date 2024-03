Českého leva si odniesla miniséria slovenského režiséra Bebjaka. Venoval tvrdý odkaz politikom

Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) v sobotu, 9. marca 2024, vyhlásila víťazov ceny Český lev za rok 2023. Slovenská spoločnosť DNA Production producentov Rasťa Šestáka a Petra Bebjaka získala ocenenie za minisériu Matematika zločinu v kategórii Najlepší televízny film alebo miniséria.

Matematika zločinu vznikla v réžii Petra Bebjaka pre streamovaciu platformu Voyo. Zvíťazila v konkurencii s filmom Cesta do tmy Jiřího Svobodu a minisériou Docent Jiřího Stracha. Ide o prvého Českého leva za pôvodnú dramatickú tvorbu v histórii televízií Nova a Markíza.

Režisér Peter Bebjak pri preberaní ocenenia venoval svoje slová súčasným napätým vzťahom medzi českou a slovenskou vládou kvôli odlišným názorom na vojenskú pomoc Ukrajine. „Chcem povedať jednu vec, ktorá je pre mňa dôležitá. Slováci nie sú arogantní, nie sú ani ľudia, ktorí chcú šíriť nenávisť, chcú šíriť hoaxy, alebo adorujú nejakú zločineckú veľmoc. Tu sú bohužiaľ ľudia, ktorí nám teraz vládnu, ale nič netrvá večne. Verím tomu, že Slováci, ktorých je viacej, sú tí citliví, sú tí, ktorí budú vždy bojovať za spravodlivosť a za demokratické princípy. A tak nás berte, prosím vás. A ešte jedno múdre príslovie – múdri ľudia sa učia z chýb iných. Tak vám držím palce pri voľbách,“ uzavrel svoj ďakovnú reč Peter Bebjak.

Trojdielna miniséria Matematika zločinu z dielne Voyo Originál je inšpirovaná skutočnou udalosťou a rovnomenným podcastom. Hovorí o zlyhaní súdneho systému a boji nespravodlivo odsúdeného mladíka na dvanásť a pol roka väzenia za zločin, ktorý, ako tvrdí, nespáchal.

Režisér Peter Bebjak sa pre sfilmovanie sa rozhodol hneď po počúvaní podcastu: „Matematika zločinu odhaľuje niečo, čoho sa všetci bojíme, a to je nespravodlivosť, zlyhanie systému. Vďaka nej sa stávame svedkom niečoho, o čom sme si mysleli, že nie je vôbec možné, aby sa stalo. O to väčšie je potom naše zúfalstvo, bezmocnosť a zlosť.“

Producent DNA Production Rasťo Šesták hovorí: „Pre mňa ako producenta bola Matematika zločinu jeden z najťažších projektov, na ktorom som sa kedy podieľal. Náročné to bolo najmä preto, že sme pracovali so skutočnými ľuďmi, s ktorými sme si museli vybudovať dôveru a v žiadnom prípade sme ju nemohli sklamať. Veľmi by som chcel poďakovať za dôveru Magdaléne Sodomkovej a Brit Jensen, ktoré celú kauzu iniciovali a tiež Tomášovi Tomanovi, za ich dôveru. A veľká vďaka patrí aj všetkým kolegom, bez ktorých by táto miniséria nemohla vzniknúť.”

Hlavné úlohy stvárňujú Lucia Štěpánková, Barbora Bočková,Jan Nedbal, Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška, v role uznávaného pražského advokáta sa predstavil Tomáš Maštalír. Matematiku zločinu si môžu diváci pozrieť na Voyo.

Český lev je prestížna česká filmová cena udeľovaná od roku 1993. Filmy a seriály sú hodnotené na základe hlasovania členov Českej filmovej a televíznej akadémie. Porota zložená zo 195 filmových profesionálov v 31. ročníku posudzovala v prvom kole 86 filmov a televíznych počinov, ktoré mali premiéru v roku 2023. Do boja o sošku Českého leva postúpilo celkom 26 titulov. Slávnostný ceremoniál vyhlásenia výsledkov sa uskutočnil 9. marca v budove Rudolfina v sídle Českej filharmónie. Večerom sprevádzal moderátor Marek Eben.