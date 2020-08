Českí archeológovia objavili hrob keltského bojovníka, pochovaný bol aj s netradičným náramkom

Netradičný nález v hrobe

Ostatky bojovníka budú ďalej skúmať

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Českí archeológovia objavili pri meste Brandýs nad Labem hrob keltského bojovníka so zachovanými zbraňami i netradičným náramkom. Na svojom webe o tom informuje spravodajská televízia ČT24 s tým, že na hrob narazili pri prieskume pred plánovanou výstavbou obchvatu.Hrob, ktorý sa nachádza na poli pri mestečku Zápy, pochádza zo štvrtého storočia pred naším letopočtom. Zbrane, ktoré mal bojovník pri sebe, boli milodary, ktoré dostal pri pohrebe."Ide o železný meč v pošve, celú kopiju a tiež štít bojovníka," priblížil pre televíziu výskumník Lukáš Baloun.Na paži bojovníka zase archeológovia odhalili sapropelitový náramok. To je však netradičný nález, keďže ten sa bežne dával do ženských hrobov."Naozaj je to vec, ktorá nie je častá, a teraz bude na nás nájsť analógie," doplnil Baloun.Ostatky bojovníka previezli do laboratória. Čaká ich röntgen a ďalšie skúmanie, na ktorom sa budú podieľať aj antropológovia. Napokon nález vystavia v brandýskom múzeu.Pri mestečku Zápy robia archeológovia prieskum od marca. Už tam našli napríklad pozostatky ženy so železnou sponou z doby železnej. Miesto skrýva značné historické bohatstvo. Podľa riaditeľky Ústavu archeologickej pamiatkovej starostlivosti stredných Čiech Ireny Benkovej majú "na ploche dlhej zhruba tri a pol kilometra asi šesťtisíc archeologických objektov".