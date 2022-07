Českí hasiči od rána bojujú s rozsiahlym lesným požiarom v národnom parku, situáciu komplikuje sucho a kôrovcová kalamita

Situáciu komplikuje kôrovcová kalamita

Požiar založil človek

Hasiči zasahujú na viacerých miestach



???? Národní park České Švýcarsko - požár lesního porostu nedaleko Pravčické brány. Vyhlášen zvláštní stupeň požární poplachu. Probíhá letecké hašení za pomocí Letecké služby @PolicieCZ a letadla letecké hasičské služby. https://t.co/pflkK1sWMp

— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 24, 2022

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Hasiči, ktorí v Národnom parku České Švýcarsko od rána bojujú s požiarom lesa, našli po 15:00 ďalšie ohnisko. To horí na ďalšom pol hektári lesa.Celkovo požiar postihol územie o rozlohe viac ako tri hektáre. Jednotlivé ohniská bude prevažne hasiť vrtuľník. Veliteľ hasičov na miesto povolal lezeckú skupinu, ktorá zasahuje v skalnatom teréne. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Oheň horí pri obci Hřensko v lokalite Malinový důl a je v ťažko prístupnom teréne. Na mieste je 16 jednotiek hasičov, ktorým asistuje lietadlo aj vrtuľník. V oblasti vyhlásili zvláštny stupeň požiarneho poplachu. Nikto sa v dôsledku požiaru nezranil.Okrem náročného terénu prácu požiarnikom komplikuje aj kôrovcová kalamita. „Hasiči sa snažia, aby sa požiar nešíril ďalej. Je to komplikované, stromy sú tam veľmi suché a aj padajú, zatiaľ nemám informácie o tom, že by sa niekto zranil,“ vysvetlil hovorca hasičov Lukáš Faják.Správa Národného parku České Švýcarsko (NPČŠ) sa podľa jej hovorcu Tomáša Salova dozvedela o požiari od nemeckých kolegov. Predpokladá sa pritom, že požiar nie je prírodného charakteru.Riaditeľ NPČŠ Pavel Benda v Českej televízii povedal, že je presvedčený, že za tým stojí nejaký nezodpovedný človek, ktorý si tam „urobil ohníček, odišiel a toto je následok“. Hovorca hasičov odmietol komentovať príčinu vzniku požiaru a povedal len, že ju vyšetrujú.Pre zásah hasičov je neprejazdná cesta z Hřenska do Mezní Louky, informuje tiež iDNES. V Českej republike stále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pred nebezpečenstvom vzniku požiarov a ich šírenia.Českí hasiči v nedeľu zasahovali aj nad jazerom Pískovna v Adršpašských skalách, kde hasili tlejúce ohnisko vo vyprahlo lesnom poraste, či v Prahe v Divokej Šárke, kde horelo pole.