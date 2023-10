Českí meteorológovia vydali výstrahu, východ krajiny zasiahne silný vietor (foto)

Výstraha pred silným vetrom

Varovanie meteorológov

30.10.2023 (SITA.sk) - Českí meteorológovia v pondelok varovali pred silným vetrom, ktorý v noci na utorok potrápi najmä východ krajiny.V nárazoch môže vietor dosahovať rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu, na horách dokonca 90 kilometrov za hodinu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Výstraha platí od pondelka od 22:00 do utorka do 8:00 pre časť Juhomoravského, Olomouckého a Moravsko-sliezskeho kraja a pre celý Zlínsky kraj.„V noci na utorok bude viať južný až juhovýchodný vietor s nárazmi až 70 kilometrov za hodinu, na horách dokonca 90 kilometrov za hodinu," upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Meteorológovia varujú, že vietor môže poškodiť stromy aj lesné porasty alebo dokonca budovy. Hrozia aj komplikácie v doprave.„Odporúča sa zabezpečiť okná, dvere, odstrániť alebo upevniť voľne uložené predmety, zabezpečiť skleníky a podobne, dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe vonku a pri riadení vozidiel, na horách obmedziť túry a nevydávať sa najmä do hrebeňových oblastí," radia odborníci.