Českí poslanci nepodporili predĺženie núdzového stavu, vláda preto vyhlásila nový

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu počas piatkového zasadnutia nepodporila návrh na predĺženie núdzového stavu do konca marca. Keďže poslanci žiadosti vlády nevyhoveli, vyhlásila nový núdzový stav. Ten bude trvať 30 dní, od 27. februára do 28. marca, informuje spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na úrad českej vlády.„Potrebujeme, aby ľudia obmedzili tie kontakty. Potrebujeme, aby sa chovali zodpovedne. To je dôvod, prečo žiadame Snemovňu, aby nám odsúhlasila núdzový stav,“ vyjadril sa Babiš v dolnej komore parlamentu, keď hodnotil minulý rok s koronavírusom. Podľa jeho slov vláda možno počas pandémie urobila chyby, ale Česko je pripravené túto krízu prekonať.Poslanecká snemovňa sa tiež zaoberala zákonmi, ktoré jej vrátil Senát. Medzi nimi bol aj takzvaný pandemický zákon, ktorý napokon poslanci v senátnej podobe schválili. Ministerstvo zdravotníctva a hygienické stanice tak budú môcť vydávať obmedzenia pre obmedzenie šírenia koronavírusu.Kabinet sa po zasadnutí Snemovne znova zišiel a okrem núdzového stavu rokuje aj o prísnejších protipandemických opatreniach.