Českí seniori chcú nákupné hodiny ako máme na Slovensku, minister zdravotníctva je zásadne proti

17.10.2020 (Webnoviny.sk) - Českí dôchodcovia chcú v čase šíriacej sa pandémie koronavírusu vyhradené časy na nakupovanie v obchodoch podobne, ako to zaviedli na Slovensku. Minister zdravotníctva Roman Prymula však nesúhlasí s odôvodnením, že takýto krok sa predtým neosvedčil.Niektorí dôchodcovia by údajne akceptovali aj možnosť, keby boli pre nich vyhradené nákupné hodiny iba počas niektorého dňa v týždni. "Skrátka nie každý deň, iba nech nám dajú možnosť nakúpiť si napríklad vo štvrtok na celý týždeň," povedal pre web TV Nova nemenovaný český senior."Zatiaľ sa k tomu nechystáme," podotkol Prymula. Dodal, že prijatie takého opatrenia by bolo pomerne zložité. Počas prvej vlny pandémie sa mnohí dôchodcovia sťažovali, že na nich častokrát nezvýšili zľavnené produkty, a viacerí tak chodievali do obchodov aj mimo vyčlenených hodín."Toto opatrenie je pomerne komplikované a jeho prínos nie je až taký veľký. Niektorí seniori nakupovali aj mimo vyhradených hodín a zatiaľ sme sa nebavili o tom, že by sme uvedené opatrenie znovu zaviedli," skonštatoval Prymula.