Česko a Maďarsko uznajú slovenské očkovacie certifikáty bez obmedzení, ale Rakúsko má výhrady k Sputniku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Česká republika, Maďarsko a Rakúsko budú uznávať slovenské očkovacie certifikáty. Informovalo o tom v tlačovej správe ministerstvo zahraničných vecí.Rezort doplnil, že v prípade Rakúska je však možné do krajiny vstúpiť iba s platným certifikátom o zaočkovaní s vakcínami registrovanými európskou agentúrou EMA, respektíve Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V takom prípade slovenskí občania nebudú potrebovať testy alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.„Tí občania, ktorí budú očkovaní vakcínou Sputnik V, budú pri vstupe do Rakúska naďalej podliehať platným obmedzeniam, teda budú sa musieť preukázať testom, respektíve doložiť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19," uviedol minister zahraničia Ivan Korčok (nom. SaS). Dodal, že Rakúsko bude uznávať aj WHO schválenú čínsku vakcínu Sinopharm