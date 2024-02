Česko by mohlo poslať Ukrajine osemstotisíc kusov delostreleckej munície, oznámil prezident Pavel

Zásoby hľadajú po celom svete

Európu vyzvalo aj Dánsko

18.2.2024 (SITA.sk) - Česko našlo spôsob, ako získať 800-tisíc kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu, ale potrebuje na to financie. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to povedal český prezident Petr Pavel „Musíme podporiť Ukrajinu dodávaním munície zo všetkých možných zdrojov. Musíme byť inovatívni a flexibilní ako ukrajinskí vojaci a hľadať vojenské vybavenie všade,“ povedal Pavel počas panelovej diskusie s lídrami ďalších piatich členských štátov Európskej únie.Pavel poznamenal, že Česko „hľadá vojenské zásoby po celom svete a potom spolupracuje s našimi partnermi v NATO“.Konkrétne spomenul Dánsko, Holandsko a Kanadu, ktoré poskytli zdroje na prepravu vojenského materiálu do Česka. „A potom to urýchlene prepravíme na Ukrajinu,“ vysvetlil Pavel a zdôraznil, že Česko bolo úspešné pri hľadaní zásob."Zatiaľ sme našli pol milióna kusov 155-milimetrovej munície a 300-tisíc kusov 122-milimetrovej munície, ktoré môžeme poslať (na Ukrajinu) v priebehu niekoľkých týždňov, ak budeme mať financie. Oslovíme našich partnerov v Spojených štátoch, Nemecku, Švédsku a podobne,“ povedal Pavel.Dánsko predtým v rámci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie vyzvalo Európu, aby sa pri dodávkach zbraní na Ukrajinu neskrývala za výhovorky o problémoch s výrobou.