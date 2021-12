Česko chce vyslať do Poľska 150 vojakov, budú pomáhať pri ochrane hranice s Bieloruskom

EÚ obviňuje z migračnej vlny Bielorusko

Možno budú potrebné ďalšie sankcie

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda v stredu schválila plán vyslania 150 príslušníkov ozbrojených síl do Poľska, aby tam pomohli strážiť hranice s Bieloruskom. Minister obrany Lubomír Metnar uviedol, že dostanú mandát zostať v Poľsku 180 dní.Misiu ešte musia schváliť obe komory českého parlamentu. Očakáva sa, že tak urobia do konca budúceho týždňa. Česi by sa pripojili k Veľkej Británii a Estónsku, ktoré v Poľsku nasadili podobné počty vojakov.Poľská vláda a Európska únia obviňujú Bielorusko z organizovania migračnej vlny na svojej východnej hranici. Označujú to za útok v odvete za sankcie, ktoré blok uvalil na Lukašenkov režim pre potláčanie ľudských práv.Minsk toto obvinenie odmieta. Migranti, väčšinou z Blízkeho východu, sa zhromažďujú na hranici Bieloruska s Poľskom od leta."Európska únia to nemôže tolerovať," uviedol český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek a dodal, že nemožno vylúčiť ďalšie sankcie proti Bielorusku.Minulý týždeň EÚ uvalila na Bielorusko nové sankcie. Ich terčom sú desiatky bieloruských predstaviteľov, organizácií a spoločností, pričom EÚ sa zamerala na osoby obvinené z účasti na "hybridnom útoku" proti spoločenstvu s použitím migrantov na hraniciach Bieloruska s Poľskom, Litvou a Lotyšskom.