Česko do konca budúceho roka vycvičí osem ukrajinských pilotov na stíhačky F-16

9.7.2025 (SITA.sk) - Česká vláda schválila návrh ministerstva obrany na výcvik ukrajinských pilotov na riadenie stíhačiek F-16. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámilo to české ministerstvo obrany.Česká štátna spoločnosť LOM Praha poskytne do konca roka 2026 až 150 hodín leteckého výcviku ôsmim ukrajinským pilotom. Lietadlá F-16 nie sú síce v službe českej armády, ale ukrajinská strana prejavila záujem aj o výcvik na simulátoroch a podzvukových lietadlách L-39, konštatoval to český rezort obrany.Všetky výdavky súvisiace s výcvikom v celkovej sume 32 miliónov českých korún budú hradené zo schváleného rozpočtu českého ministerstva obrany.