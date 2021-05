Česko je na ruskom zozname nepriateľských štátov, spoločnosť mu robia Spojené štáty americké

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 - Ruská vláda v piatok oficiálne zaradila Česko a USA na zoznam "nepriateľských štátov". Stalo sa tak na pozadí pretrvávajúceho napätia medzi Moskvou a Západom, informuje tlačová agentúra AFP.Ruská vláda zverejnila zoznam "nepriateľských štátov", ktorý nateraz zahŕňa iba USA a Česko. České veľvyslanectvo v Moskve bude na základe tohto opatrenia môcť zamestnať nanajvýš 19 ruských pracovníkov a americká ambasáda žiadnych, uviedla Moskva."Ak by to bolo nutné", Moskva môže vydať úplný zákaz najímania ruských občanov na prácu na miestnych veľvyslanectvách a konzulátoch. Tým by sa výrazne skomplikovala činnosť diplomatických zastúpení."Schváliť priložený zoznam krajín, ktoré voči Rusku, ruským občanom alebo ruským právnickým osobám páchajú nepriateľské činy," uvádza sa v príkaze zverejnenom v piatok na oficiálnej ruskej vládnej webovej stránke legislatívnych informácií, dopĺňa tlačová agentúra TASS.Opatrenia budú prijaté v súlade s dekrétom ruského prezidenta Vladimira Putina z 23. apríla.Najnovší krok Moskvy voči ČR je pokračovaním roztržky, ktorá sa začala po oznámení Prahy zo 17. apríla, že z výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú dôvodne podozriví agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU, pripomína internetový spravodajský portál Novinky.cz.Česko a Rusko si následne vzájomne vypovedali desiatky diplomatov a česká vláda vyradila ruskú spoločnosť Rosatom z tendra na rozšírenie jadrovej elektrárne Dukovany.