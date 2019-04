Česko má čoskoro získať priame letecké spojenie s Vietnamom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. apríla (TASR) - Česko pravdepodobne čoskoro získa priame letecké spojenie s Vietnamom. O otvorenie novej linky sa v súčasnosti snažia vietnamské aerolínie Bamboo Airways. O priamom spojení medzi Vietnamom a Českom sa hovorí už niekoľko rokov, doteraz sa však v tejto súvislosti zmieňovalo meno štátnej spoločnosti Vietnam Airlines.Ako tento týždeň uviedol server e15.cz, súčasné rokovania potvrdil vietnamský zástupca v Rade vlády pre národnostné menšiny Pham Huu Uyen.povedal pre E15.Prvé stretnutie s predstaviteľmi aerolínií sa uskutočnilo v marci, uviedol bez ďalších podrobností aj generálny riaditeľ Letiska Praha Václav Řehoř. Z dostupných informácií nie je jasné, či by spoj Bamboo Airways lietal z Hočiminovho Mesta alebo z Hanoja. Podľa správ spravodajského servera CAPA je však pravdepodobnejší prvý variant.Vietnamská spoločnosť spustila prevádzku len v januári tohto roka, má však veľké plány. Aerolínie zatiaľ prevádzkujú sedem lietadiel, koncom marca ale podpísali kontrakt na nákup 50 lietadiel od Airbusu a predtým na nákup 10 lietadiel od Boeingu na diaľkové lety. Práve lietadlá 787-9 Dreamliner od americkej spoločnosti by mohli podľa E15 obsluhovať aj linku do Prahy.