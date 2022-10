Česko neumožní Rusom so schengenskými turistickými vízami vstup na svoje územie

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusom so schengenskými vízami, ktoré vydal ktorýkoľvek štát Európskej únie za účelom turistiky, športu či kultúry, od 25. októbra neumožnia vstup do Česka. Po rokovaní vlády to oznámil minister zahraničia Jan Lipavský Podľa údajov ministerstva do Českej republiky denne cez medzinárodné letiská príde až 200 ruských občanov. „V situácii, keď ruský režim bombarduje civilné ciele, nad tým nemôžeme zatvárať oči,“ cituje ministra spravodajský portál Novinky.cz.Minister vnútra Vít Rakušan na margo opatrenia povedal, že sa na ňom zhodla celá vláda. „Je to opatrenie, ktoré vedie k vyjadreniu jasného postoja Českej republiky,“ skonštatoval.Česko sa so svojím opatrením pridalo k pobaltským štátom, Poľsku a Fínsku, ktoré podobné kroky podnikli v uplynulých týždňoch.