Česko poskytlo Ukrajine od začiatku invázie pomoc vo výške takmer sedem miliárd korún

3.7.2024 (SITA.sk) - Česko poskytlo Ukrajine od začiatku ruskej invázie pomoc za takmer sedem miliárd korún. Vyplýva to z odtajneného zoznamu, ktorý na svojej webstránke zverejnilo české ministerstvo obrany. Zoznam je datovaný k 31. máju 2024. Dovtedy na Ukrajinu poslali materiál z armádnych skladov v hodnote 6,75 miliárd korún.Táto pomoc za 27 mesiacov ruskej agresie zahŕňa napríklad osem kusov leteckej techniky, 62 tankov, 131 bojových vozidiel pechoty, 16 kompletných špeciálnych vozidiel protivzdušnej obrany, 13 húfnic, 12 raketometov, rakety, delostrelecké zbrane a muníciu a ďalšie zbrane, muníciu a techniku.„Od začiatku ruskej agresie stojí Česká republika pevne pri Ukrajine. Naša krajina sa stala jednou z prvých, ktoré Kyjev vojensky podporili,“ uviedla ministerka obrany Jana Černochová. Podľa ministerky už v armádnych skladoch nie je toľko nepotrebného materiálu, no Česko neprestáva s pomocou.„Len bude mať inú podobu,“ dodala Černochová pripomínajúc českú muničnú iniciatívu. Česko do nej prispeje 865 775 000 korún, pričom peniaze budú vynaložené na nákup munície od českej spoločnosti STV GROUP.