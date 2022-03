Česko požiadalo EÚ o pomoc s ubytovaním utečencov z Ukrajiny

Česká republika sa obrátila na Európsku úniu (EÚ) so žiadosťou o pomoc s ubytovaním utečencov z Ukrajiny. Žiada od nej o 25 modulárnych základní, ktoré by dovedna ubytovali 50-tisíc utečencov.

Uviedol to český minister vnútra Vít Rakušan s tým, že by modulárne ubytovanie použili v prípade, keď už nebudú kapacity v telocvičniach a kamenných budovách. Na hranu sa podľa neho krajina dostane za dva až tri týždne, informuje spravodajský portál Novinky.cz.

12.3.2022 (Webnoviny.sk) -Generálne riaditeľstvo hasičov tvrdí, že Česko už nemôže byť cieľovou krajinou utečencov. „Kapacity štátu sú vyčerpané. Je snahou zohnať ďalšie ubytovanie, ale pomaly sa dostávame do stavu, keď zvládame utečencom zaistiť len núdzové prístrešie, teda zaistiť núdzové prežitie v núdzových podmienkach. Ľudia budú musieť byť sústreďovaní do telocviční, hál a podobne a ich ubytovanie nebude komfortné,“ uviedla hovorkyňa riaditeľstva Pavla Jakoubková.Keď sa vyčerpajú aj tieto možnosti, budú musieť zriadiť stanové mestečká či mestečká z buniek.Od začiatku vojny na Ukrajine do piatkovej polnoci sa v Česku zaregistrovalo 102-tisíc utečencov, z toho asi tretina v Prahe. Jakoubková uviedla, že reálne ich v Česku je určite 200-tisíc. Rakušan sa už skôr vyjadril, že krajina dokáže poskytnúť ubytovanie asi 250-tisíc ľuďom.