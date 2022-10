Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom, polícii budú pomáhať aj vojaci

Prudký nárast migrácie

5.10.2022 (Webnoviny.sk) - Česká vláda v stredu rozhodla, že kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺži o 20 dní. Budú tak trvať do 28. októbra. Ako informuje české ministerstvo vnútra v tlačovej správe, polícii a príslušníkom Colnej správy ČR bude pomáhať aj 80 vojakov.Hraničné kontroly česká vláda zaviedla minulý týždeň pre prudký nárast nelegálnej migrácie a zvýšenú aktivitu organizovaných skupín prevádzačov.„Nárast migrácie je dramatický, zavedené kontroly to jednoznačne dokázali a ich zrušenie by teraz nedávalo zmysel. Situáciu na západobalkánskej trase budeme riešiť aj na nadchádzajúcom rokovaní ministrov vnútra krajín Európskej únie, “ vyjadril sa minister vnútra Vít Rakušan Od začiatku kontrol 29. septembra do 3. októbra skontrolovala česká polícia dovedna 92 706 osôb. Pri nelegálnej migrácii zistili 1 142 osôb a vstup odmietli 422 ľuďom. Policajti pri kontrolách narazili aj na prípady nebezpečného správania sa prevádzačov, ktorí ohrozovali svoje okolie riskantnou jazdou.V niektorých prípadoch museli policajti použiť donucovanie prostriedky na ich zastavenie. Celkovo zadržali 33 prevádzačov.