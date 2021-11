Česko preradilo Slovensko medzi vysoko rizikové krajiny, po príchode musíte predložiť negatívny PCR test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - S platnosťou od pondelka 1. novembra zaradila Česká republika Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy koronavírusom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Občania Slovenska, ktorí chcú do Česka vycestovať, musia okrem vyplnenia špecializovaného príjazdového formulára disponovať aj negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý musia na počkanie predložiť hraničnej alebo pobytovej kontrole. Taktiež musia absolvovať po vstupe do Českej republiky ďalší PCR test v rozmedzí piateho až siedmeho dňa po vstupe. MZVEZ SR upozorňuje, že pre Slovákov platí v Česku aj povinnosť nosiť mimo domova respirátor.Výnimky z vyššie uvedených povinností majú plne zaočkované osoby, u ktorých od očkovania ubehlo najmenej 14 dní, alebo tie osoby, ktoré sa vedia preukázať dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19. Potvrdenie o prekonaní ochorenia nesmie byť staršie ako 180 dní.MZVEZ SR dodáva, že výnimky z prísnejších nariadení majú aj deti do 12 rokov, pracovníci medzinárodnej dopravy, tranzitujúce osoby do 12 hodín, cezhraniční pracovníci a študenti a výnimka sa týka aj krátkodobých ciest, pri ktorých dĺžka pobytu nepresiahne 24 hodín.