Česko prijalo prísnejšie opatrenia proti koronavírusu, zatvorené sú aj reštaurácie a bary

Infikovaní pribúdajú po tisíckach

Núdzový stav do 3. novembra

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Český minister zdravotníctva Roman Prymula v pondelok večer predstavil ďalšie opatrenia schválené tamojšou vládou na zastavenie šíriaceho sa koronavírusu Už niekoľko dní pribúdajú denné prírastky infikovaných po tisíckach a v súčasnej situácii vláda dokonca pristúpila k povolaniu študentov posledných ročníkov zdravotníckych škôl na výpomoc.Počnúc stredou prechádzajú všetky školy s výnimkou materských na dištančnú výučbu, zatiaľ predbežne do 1. novembra. Nesmú sa konať ani školy v prírode.Pre deti zdravotníkov, bezpečnostných zložiek a sociálnych pracovníkov zriadia špeciálne školy. Obmedzuje sa aj prevádzka vysokoškolských internátov, na ktorých môžu ostať iba zahraniční študenti.Česká vláda taktiež uzatvorila všetky reštaurácie, bary a kluby, pričom tento zákaz platí do konca núdzového stavu (3. novembra, pozn.). Možný bude akurát predaj cez výdajné okienko. Od stredy až do konca núdzového stavu sa v interiéri aj v exteriéri môže stretnúť nanajvýš šesť osôb.Laboratóriá v Česku v pondelok odhalili 4310 prípadov. Pre zaujímavosť, krajina už dosiaľ zaznamenala o približne 35-tisíc prípadov viac ako Čína, odkiaľ sa ochorenie COVID-19 začalo šíriť koncom vlaňajška. Alarmujúca je však situácia týkajúca sa počtu úmrtí.V pondelok pribudlo 31 obetí koronavírusu, pričom iba od začiatku októbra v ČR skonalo na následky COVID-19 až 381 osôb.