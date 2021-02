Česko pritvrdzuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu, na poriadok dohliadnu tisícky vojakov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po piatkovom vyhlásení nového núdzového stavu v Česku začnú v pondelok platiť viaceré prísne obmedzenia na potlačenie šíriaceho sa koronavírusu. Počas troch týždňov bude obmedzený pohyb ľudí. Zatvorené budú školy, škôlky i niektoré obchody. Informuje o tom web TV Nova.V rámci nových pravidiel bude povinné nosenie rúšok na verejnosti. V zamestnaní budú potrebné respirátory, pričom ochranné pomôcky musí zamestnancom zabezpečiť zamestnávateľ.Počas najbližších troch týždňov bude zakázaný pohyb medzi okresmi. Výnimkou sú akurát cesty do práce, pri ktorých ľudia budú musieť mať potvrdenie od zamestnávateľa.Pri cestách k lekárovi alebo na úrady mimo okresu bude potrebné čestné vyhlásenie alebo vyplnený formulár.Ľudia budú môcť ísť do prírody, no iba v rámci svojej obce. Venčenie psov bude možné iba vo vzdialenosti do 500 metrov od bydliska. Na dodržiavanie obmedzení pohybu bude na území Česka dohliadať dovedna 5000 vojakov.