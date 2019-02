Česko trápi sneženie, Praha zažila aj búrku s bleskami a hromami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. februára (TASR) - Nedeľné sneženie zasiahlo postupne väčšinu územia Českej republiky, nadránom však bolo možné v Prahe sledovať aj búrku s bleskami a hromami. Spravodajskému portálu Novinky.cz to uviedol Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).Nad Prahou a juhozápadne od hlavného mesta zaznamenali amatérski pozorovatelia aj meteorológovia búrku. Hoci sú búrky typické pre horúce letné dni, ani v zime nie sú úplne výnimočné.vysvetlil Hanzlík.Snehová búrka skomplikovala v nedeľu v Prahe premávku na cestách aj na medzinárodnom Letisku Václava Havla.Na letisku museli najmenej päť letov odkloniť na druhé najväčšie letisko v krajine, do Brna, alebo do Viedne v susednom Rakúsku. Ďalšie lety odložili. Snehová búrka v Prahe spôsobila aj pozastavenie niektorých liniek verejnej dopravy.V niektorých častiach Českej republiky napadalo minimálne 15 centimetrov snehu, najviac však na Šumave - 20 centimetrov. Stromy popadané na železničné trate narušili vlakovú dopravu. Bez elektriny bolo najmenej 33 000 domácností.V stredočeskom meste Kladno vyhlásil magistrát kalamitný stav pre husté sneženie. Odporučil ľuďom, aby sa radšej zdržiavali doma a nechodili do lesa, kde ťažký sneh láme vetvy a byť pod stromami je nebezpečné.Meteorológovia oznámili, že sneženie bude podľa očakávania pokračovať na väčšine územia ČR do nedeľného popoludnia či večera a môže pripadnúť ďalších 12 centimetrov snehu. V nedeľu večer začne snežiť aj na Morave, kde môže do pondelkového rána pribudnúť tiež 12 centimetrov snehu. Meteorológovia varovali pred večernou poľadovicou, napísal portál Novinky.cz.Cestári nasadili všetku techniku a darí sa im udržiavať hlavné ťahy zjazdné. Problémy však môžu spôsobovať najmä kamióny, ktorým sa šmýka a niekedy na čas zablokujú cestné pruhy.