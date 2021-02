Česko uzavrie celé tri okresy, ľudia nebudú môcť ísť von ani dnu

aktualizované 11. februára 10:09



Minimálne chirurgické rúška

Prioritou je návrat detí do škôl

11.2.2021 (Webnoviny.sk) -Česká vláda vo štvrtok ráno rozhodla o mimoriadnych opatreniach v regiónoch, v ktorých je epidemická situácia v súvislosti so šírením koronavírusu veľmi zlá. Nové tvrdé opatrenia sa týkajú okresov Cheb, Sokolov a Trutnov.„Schválili sme v nich ďalšie obmedzenie pohybu. Až na výnimky, ľudia, ktorí v týchto regiónoch bývajú, ich nebudú môcť opustiť. A ľudia, ktorí v nich nežijú, do nich nebudú môcť prísť," uviedol český minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO). Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Ľudia v okresoch Cheb, Sokolov a Trutnov budú môcť naďalej cestovať napríklad do práce, do škôl, k lekárovi či na úrady. „Je ale nutné účel cesty vždy doložiť, budú policajné kontroly," avizoval minister zdravotníctva. Vláda zároveň pre tri zmienené okresy zaviedla povinnosť nosiť minimálne chirurgické rúško alebo respirátor FFP2, a to vo vnútorných priestoroch, vo verejnej doprave či na miestach, kde nie je možné dodržiavať rozostupy.Ministri rozhodli, že do okresov Sokolov, Cheb a Trutnov poputuje celkovo milión chirurgických rúšok zo štátnych rezerv. Nové opatrenia majú platiť od štvrtkovej polnoci počas trvania núdzového stavu.Minister vnútra Jan Hamáček tiež uviedol, že pokiaľ ide o návrat maturantov a následne aj ďalších študentov do škôl, berie všetko ako prioritu. „Z Európy máme deti doma najdlhšie. Rozhodli sme sa čo najviac inšpirovať rakúskym modelom, išli by sme teda cestou antigénového samotestovania žiakov. Ideálne by bolo využiť rovnaké testy, aké používa práve Rakúsko," priblížil.V stredu české laboratória odhalili 9 446 prípadov nákazy koronavírusom. Najhoršia situácia je v okrese Sokolov, kde je za posledných sedem dní 1 183,51 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Nasledujú okresy Cheb (1 149,14) a Trutnov (1 091,73).