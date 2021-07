Česko zasiahli búrky so silným vetrom a veľkými krúpami, evakuovať museli aj detské tábory

Deti presunuli na bezpečnejšie miesto

Hladiny riek stúpli

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Česko opäť zasiahli veľmi silné búrky a meteorológovia ich očakávajú aj v stredu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, podľa ktorého hasiči v súvislosti s počasím zasahovali pri 627 udalostiach. Na Chebsku a Děčínsku tiež preventívne evakuovali detské tábory.Búrky v utorok do Česka priniesli silný vietor, veľké množstvo zrážok i krupobitie. V Plzenskom kraji mali krúpy podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) až štyri centimetre. Spočiatku búrky zasiahli najmä Karlovarský, Plzenský a Ústecký kraj, následne sa výrazne ozvali aj v stredných Čechách a v Prahe.„Od 18. hodiny do polnoci sme riešili v súvislosti s búrkami 627 technických pomocí,“ informoval Hasičský záchranný zbor Českej republiky krátko po polnoci na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Karlovarskí hasiči na Chebsku v utorok večer evakuovali detský tábor. „V Hraniciach hasiči na žiadosť starostu obce zabezpečili evakuáciu 42 detí a 20 dospelých z detského tábora. Účastníci neboli v ohrození, ich transport do miestnej sokolovne bol len z preventívnych dôvodov,“ informoval hovorca hasičov Martin Kasal.Tiež približne 66 ľudí evakuovali ústeckí hasiči z detského tábora v Kytliciach na Děčínsku. „Hasiči deti evakuovali okolo pol jedenástej večer do hasičskej stanice. Približne okolo jednej hodiny ráno sa všetci vrátili naspäť do tábora,“ opísal hovorca hasičov Petr Pelikus.Výdatné dažde navyše zdvihli hladiny riek, pričom niektoré dosiahli prvý povodňový stupeň. Silné búrky očakávajú meteorológovia aj v stredu.Od 6:00 do štvrtkovej polnoci platí výstraha pre Prahu, Stredočeský, Plzenský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královohradecký, Pardubický, Juhomoravský, Olomoucký, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj a Vysočinu.„Očakáva sa výskyt silných búrok s prívalovými zrážkami okolo 30 milimetrov, lokálne s krúpami a s nárazmi vetra okolo 70 kilometrov za hodinu,“ uviedol ČHMÚ. Zároveň platí do odvolania vysoký stupeň povodňovej pohotovosti pre Plzenský kraj.