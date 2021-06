Česko zasiahli silné búrky, opäť ničili strechy a zastavili vlaky

Ďalšia vlna búrok v utorok a v noci na stredu prechádzala tentokrát cez väčšinu Česka. Sprevádzali ju prívalové dažde, silný vietor aj krúpy. Hasiči mali už pred polnocou stovky výjazdov a zasahovali predovšetkým pre popadané stromy. Vetvy a kmene zastavili aj prevádzku železníc a diaľnice D1 na Vysočine. Dodávatelia elektriny zaznamenali výpadky prúdu. Dážď dočasne zdvihol hladiny niektorých riek. Informácie priniesol portál iDNES.cz.





Silné búrky na takmer celom území ČR v utorok nadviazali na tie, ktoré v predchádzajúci deň zasiahli časti Stredočeského, Juhočeského a Plzenského kraja. Meteorológovia v utorok večer registrovali búrky postupujúce z Nemecka smerom na severovýchod a vyskytli sa pri nich nárazy vetra s rýchlosťou 90 až 110 kilometrov za hodinu.Na letisku Václava Havla v Prahe pristálo za sprievodu bleskov lietadlo s turistami prichádzajúcimi z ostrova Lanzarote, súčasti Kanárskych ostrovov. Ďalšie lietadlá krúžili a čakali mimo búrky, letisko totiž na niekoľko desiatok minút prestalo prijímať lety.V Plzenskom kraji bolo po večernej búrke bez elektriny okolo 30.000 obyvateľov. V tomto kraji napršalo za posledných 24 hodín najviac na Šumave. "Vetvy lietali vzduchom, bola úplná tma, intenzívny dážď, ale taký, že nebolo vidieť na dva metre," opísal situáciu reportér portálu Novinky.cz. Podobné to bolo aj v Karlových Varoch.V Českých Budějoviciach v Juhočeskom kraji vyzval rozhlas pred príchodom búrky obyvateľov, aby zatvorili okná, pripevnili veci, ktoré by mohli odletieť, a boli opatrní. Obloha sčernela, fučal silný vietor, husto pršalo, blýskalo sa a pridali sa krúpy. Desiatky ľudí narýchlo opustili Letné kino v centre mesta, kde sa konal koncert skupiny Chinaski.Nepriaznivé počasie ovplyvnilo aj železničnú dopravu. Po 23.30 h bola prevádzka zastavená na 30 tratiach, aj preto, že na koľaje popadali stromy.Podľa reportéra portálu Novinky.cz mala búrka v západočeskom meste Rokycany takú silu, že strhla strechu miestnej továrne a polámala niekoľko stromov, ktoré spadli na zaparkované autá.K hlavnému mestu Praha dorazili najsilnejšie búrky okolo 22.00 h.Základná výstraha Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ) platí od utorka 18.00 h do stredy 04.00 h. Silnejšie sa má počasie prejaviť v Čechách a západnej časti Moravy a Sliezska. Hrozí prívalový dážď a krúpy. Do stredajšieho poludnia hrozia povodne.Na juhu Moravy zničila minulý týždeň niekoľko obcí silná búrka a tornádo. To sa však podľa meteorológov opakovať nebude. Pre tornádom zasiahnutú oblasť platí výstraha pred silnými búrkami, rýchlosť vetra môže dosiahnuť 70 kilometrov za hodinu. Počasie teda bude skúškou pre provizórne opravované strechy a poškodené domy, na ktorých ľudia od minulého týždňa pracovali.