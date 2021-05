Česko zaviedlo pri vstupe do krajiny nové bezpečnostné opatrenie, Slovensko je stále rizikovou oblasťou

Domáca izolácia sa skracuje

Príjazdový formulár zostáva v platnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu do ČR naďalej cestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín. Od utorka 4. mája je však v Českej republike v platnosti aj nové ochranné opatrenie, ktoré upravuje podmienky českých občanov pre cestovanie a návrat do ČR.Osoby, ktoré boli v ČR zaočkované proti ochoreniu COVID-19 a ktorým o tom vystavil potvrdenie tamojší rezort zdravotníctva, môžu po uplynutí 14 dní od úplného zaočkovania cestovať z oranžových a červených krajín Európskej únie (EÚ) bez nutnosti testovania a bez obmedzenia voľného pohybu na území ČR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Podľa slovenského rezortu diplomacie sa nová výnimka nevzťahuje na veľmi vysoko rizikové krajiny, ktoré majú bordovú farbu. Slovensko je medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy zaradené od 29. marca. Slováci tak môžu do ČR cestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.Zachovaná zostáva aj možnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.„Po príchode do Česka sú naďalej povinní zostať v domácej izolácii do predloženia negatívneho výsledku ďalšieho PCR testu vykonaného v Česku na vlastné náklady. Ten však treba podstúpiť do piatich dní od pricestovania do Česka (doteraz to bolo najskôr po piatich dňoch a najneskôr do 14 dní), čím sa efektívne doba domácej izolácie skracuje,“ uvádza MZVEZ SR.V platnosti zostáva aj povinnosť vyplniť príjazdový formulár a poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.Výnimky, pri ktorých nie je potrebné vypĺňať formulár a predkladať negatívny výsledok testu, majú pracovníci medzinárodnej dopravy, ďalej tranzitujúci cestujúci, ktorí sa na území ČR nezdržia dlhšie než 12 hodín (osoby tranzitujúce pozemnou cestou musia pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín) a deti mladšie ako päť rokov. Kompletný zoznam výnimiek sa nachádza na stránke MZVEZ SR.