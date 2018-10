Českú republiku čaká nadpriemerne teplé obdobie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. októbra (TASR) - Obyvatelia Českej republiky sa môžu tešiť na pomerne teplé obdobie. Vyplýva to z výhľadu na nasledujúce štyri týždne, ktorý v sobotu zverejnil Český hydrometeorologický ústav. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že zrážkovo by to však malo byť obdobie priemerné.Výhľad sa vzťahuje na obdobie od pondelka 29. októbra do nedele 25. novembra, ktoré by malo byť ako celok teplotne nadpriemerné.Najteplejšie bude v nasledujúcom týždni, ktorý bude podľa meteorológov jednoznačne teplotne nadpriemerný. Otepľovať sa začne už v pondelok, keď teploty stúpnu na 12 až 16 stupňov Celzia a na východe krajiny až ku dvadsiatim.Ešte teplejšie bude v utorok, kedy v noci teplota neklesne pod 12 stupňov Celzia a cez deň stúpne na 15 až 19 stupňov Celzia. Po miernom ochladení v stredu teplota opäť stúpne a cez víkend by sa mala ortuť na teplomeroch zastaviť až na 19 stupňoch Celzia.S deväťdesiatpercentnou pravdepodobnosťou budú teploty nadpriemerné aj v novembri. Až posledný týždeň, a síce od 19. novembra, by mali klesnúť na priemer.Zrážkovo by malo byť celé obdobie priemerné, v novembri potom možno aj nadpriemerné.