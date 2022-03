Česku ubudlo z populácie, v roku 2021 mali najvyššiu úmrtnosť od konca prvej svetovej vojny

ČR

Najvyššia plodnosť žien za tridsať rokov

Počet sobášov stúpol len mierne

26.3.2022 (Webnoviny.sk) - Počet obyvateľov Českej republiky sa v minulom roku zvýšil o 21 900 na 10,516 milióna. Rast počtu obyvateľov krajiny však bol len výsledkom imigrácie, keďže dosa prisťahovalo 50-tisíc ľudí. Bez imigrácie by sa populácia Česka vlani zmenšila. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Český štatistický úrad (ČSÚ). „Počet živo narodených detí bol v roku 2021 o 28 100 nižší ako počet ľudí, ktorí zomreli, čo predstavovalo najväčší prirodzený úbytok populácie v histórii novodobej českej štátnosti od konca prvej svetovej vojny,“ upozornil Marek Rojíček, šéf Českého štatistického úradu.V roku 2021 však v Česku po troch rokoch úbytku mierne pribudlo živo narodených detí, a to o 1 600 na 111 800, napriek tomu, že počet žien v reprodukčnom veku sa opäť znížil.„Rast počtu narodených detí bol odrazom vyššej plodnosti žien, ktorá bola podľa predbežných výsledkov najvyššia za posledných tridsať rokov. Vyšplhala sa na 1,83 dieťaťa na jednu ženu v reprodukčnom veku,“ uviedla Michaela Němečková z oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ.„Svadobná konjunktúra po prudkom poklese sobášov v roku 2020 vlani neprišla. Počet uzavretých manželstiev medziročne stúpol len mierne, a to o 1 400 na necelých 47-tisíc,“ povedala Terezie Štyglerová, vedúca oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ.