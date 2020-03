Český boxer Konečný sa vyliečil z koronavírusu, teplotu a únavu vypotil za jedinú noc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - V minulosti získal dvakrát bronz na majstrovstvách sveta amatérov a nestratil sa ani po prechode medzi profesionálov. Niekdajšiemu českému boxerovi Lukášovi Konečnému ešte 18. marca diagnostikovali ochorenie COVID-19, po necelých dvoch týždňoch však má za sebou dva negatívne testy a skončila sa pre neho aj domáca karanténa."Uľavilo sa mi. Najviac mi vadila karanténa, ktorá našťastie netrvala ani celé dva týždne. Pre istotu ešte chcem počas týždňa absolvovať test na protilátky," povedal v rozhovore pred iDnes.cz 41-ročný boxer.Rodák z Brna mal mierny priebeh ochorenia. "Jeden deň som mal teplotu a cítil som sa unavený, ale nebolo to nič hrozné. Vyležal som to cez noc, vypotil som sa do perín a druhý deň bolo hotovo. Keby som nemal pozitívny test, vôbec by som koronavírus neriešil a nezaoberal sa tým. Nevedel by som, že ho mám," priznal Konečný.Konečný tiež priznal, že karanténa s rodinou bola pre všetkých aj trochu príjemná. "Povedali sme si to pri spoločnom obede. Normálne sa chodí do školy a do práce, skoro sa nestretávame. Teraz sme spolu obedovali aj večerali. Trávili sme spolu dosť času," poznamenal Lukáš Konečný, ktorý v rokoch 2001 až 2018 dosiahol v profiringu bilanciu 51 víťazstiev a 5 prehier.A čo si myslí o pandémii? "Prvá vec je, že neviem, či existujú rôzne formy koronavírusu. Druhá vec je, že sa cítim relatívne dobre fyzicky aj mentálne. Pre mňa to nebola choroba, prešiel som tým naozaj bez problémov. Myslím si, že pre 95 percent zdravej populácie je to neškodná vec. Bohužiaľ, všetci si uvedomujeme, že pre staršie a choré osoby je to rizikové, oni by sa toho mali vyvarovať. Na druhú stranu, pre mňa sú zavedené obmedzenia príliš veľké. Nemyslím na nič konkrétne, ale ekonomika krajiny si to drasticky odnáša. Obmedzenia by som urobil také, aby sme chránili najmä ohrozenú skupinu ľudí," dodal.