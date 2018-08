Český futbalista Necid posilnil holandský ADO Den Haag

Tomáš Necid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. augusta (TASR) - Český futbalový útočník Tomáš Necid sa dohodol na dvojročnej zmluve s holandským klubom ADO Den Haag. Do tímu účastníka Eredivisie prišiel ako voľný hráč.Dvadsaťdeväťročný rodák z Prahy sa dohodol na spolupráci so siedmym tímom predchádzajúcej sezóny najvyššej holandskej súťaže len krátko po ukončení kontraktu s tureckým Bursasporom. Kmeňovým hráčom klubu z krajinybol od júla 2015.Člen širšieho kádra českej reprezentácie hosťoval v uplynulých dvoch rokoch v Slavii Praha a Legii Varšava. V júni sa vrátil späť do Bursasporu a v pondelok oznámil ukončenie pôsobenia v Turecku. Informoval o tom portál iDnes.cz.