Český kouč Pavel Vrba si vie predstaviť návrat na Slovensko a viedol by aj národný tím, ak by prišla ponuka

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Český futbalový tréner Pavel Vrba by si po dlhých pätnástich rokoch vedel predstaviť návrat na Slovensko. Aktuálne 59-ročný odborník pôsobil v rokoch 2004 až 2008 v Púchove a Žiline, bol tiež asistentom Jána Kociana pri slovenskej reprezentácii.V minulosti bol rodák z Přerova údajne blízko k tomu, aby sa stal hlavným koučom národného tímu SR a lákalo by ho to aj teraz. "Nejaké diskusie boli, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo," cituje web sport.cz Vrbu, ktorý aktuálne trénuje českého ligistu zo Zlína."Mám na Slovensku stále dobré vzťahy. Keď potrebujem informácie o hráčoch, tak sú tam stále ľudia, ktorí mi ich dokážu poskytnúť," prezradil Vrba počas herného sústredenia na Malte.Na margo možné návratu na Slovensko doplnil: "Nikto ma zatiaľ neoslovil. Určite sú kluby, ktoré by ma zaujímali. Viem, že ambície niektorých sú vysoké a ako poznám pár majiteľov, tak sa určite budú chcieť posúvať ďalej. Myslím si, že slovenský futbal urobil za posledných päť rokov obrovský skok. Na Slovensku sú určite niektoré veľmi zaujímavé kluby, ktoré majú veľké ambície a chcú pravidelne hrávať v pohárovej Európe. To je pre mňa určite zaujímavé. Pokiaľ taký klub je, tak prečo nie."Podľa sport.cz sú vo vedení Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ľudia, ktorí by pre Vrbu dokázali zdvihnúť ruku v prípade, ak by bol v hre o post tréner seniorskej reprezentácie."Dokážem si také pôsobenie predstaviť. Samozrejme, prečo nie? V minulosti už prebiehalo aj rokovanie a bol som v kontakte s viacerými ľuďmi. Slovenská reprezentácia má vysoké ambície. Chce pravidelne postupovať na MS aj ME, kde by sa chcela ukázať, takže ma to určite láka," poznamenal Vrba a dodal: "Je to otázka možností. Prečo by som sa mal brániť budúcim rokovaniam alebo aby sme sa vrátili tam, kde sme začali pred niekoľkými rokmi?"