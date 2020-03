Český lev 2020: Udeľovaniu cien České levy dominovala snímka Pomaľované vtáča

Výpravná snímka Pomaľované vtáča režiséra Václava Marhoula si z tohtoročného udeľovania filmových cien Český lev odniesla v sobotu večer v Prahe celkovo deväť sošiek, a to v technických i hlavných kategóriách najlepší film a najlepšia réžia. Najlepšou herečkou v hlavnej úlohe sa stala Tereza Ramba, najlepším hercom Jiří Schmitzer.





Zoznam ocenených 27. ročníka filmových cien Český lev

Výročná cena Českej filmovej a televíznej akadémie (ČFTA) patrí aj Darji Kaščejevovej a jej animovanému filmu Dcéra, ktorá Česku priniesla nomináciu na Oscara. Informácie priniesli spravodajský server iDNES.cz a televízia ČT24.Úvodné ocenenie za mimoriadny počin v oblasti audiovízie získal režisér, producent a scenárista Václav Marhoul za mnohoročnú a vytrvalú prácu na filme Pomaľované vtáča. Úspech jeho čiernobielej snímky podčiarkli aj ceny v kategóriách najlepšie kostýmy, scénografia, masky, strih, zvuk či kamera.Filmová adaptácia rovnomenného románu Jerzyho Kosińského vznikla v česko-slovensko-ukrajinskej koprodukcii. Rozpráva príbeh malého chlapca, ktorého rodičia posielajú k tete na ukrajinský vidiek, aby ho tým ochránili pred nástrahami druhej svetovej vojny. Teta však nečakane umiera a chlapec sa musí vydať sa na cestu a pretĺkať sa divokým a nepriateľským svetom.Ako najlepšiu herečku v hlavnej úlohe ocenila česká akadémia Terezu Ramba, ktorá stvárnila pani Záhradkovú v komédii Vlastníci. V kategórii vedľajších ženských hereckých výkonov bodovala jej kolegyňa Klára Melíšková. Tretí lev pre Vlastníkov mieril do rúk režiséra a scenáristu Jiřího Havelku.Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe je podľa ČFTA Ladislav Mrkvička, ktorý si zahral vo filme Staříci. V záveru večera si Českého leva za najlepší výkon v hlavnej úlohe prevzal jeho herecký partner Jiří Schmitzer.Ocenenie za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu odovzdali producentovi a pedagógovi Jaromírovi Kallistovi (80), ktorý je režisérom dokumentárnej eseje Jan 69. Spolupracoval s Pavlom Juráčkom, Evaldom Schormom alebo Janom Schmidtom.V televíznych kategóriách sa najlepším dramatickým televíznym seriálom stal Most! režiséra Jana Prušinovského. Cenu pre najlepší televízny film alebo minisériu si odniesol trojdielny Vodník režiséra Viktora Tauša.Slávnostné odovzdávanie 27. ročníka filmových cien Český lev sa konalo v Dvořákovej sieni pražského Rudolfina. Večerom sprevádzal Václav Kopta a o hudobný sprievod sa postarala kapela Tata Bojs.Členovia ČFTA vyberali z celkovo 64 celovečerných hraných, animovaných a dokumentárnych filmov, uvedených do kinodistribúcie v roce 2019.





Najlepší film:

Pomaľované vtáča (producent Václav Marhoul)





Najlepší dokumentárny film:

Dálava (režie Martin Mareček)







Najlepšia réžia:

Václav Marhoul - Pomaľované vtáča







Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Tereza Ramba - Vlastníci







Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Jiří Schmitzer - Staříci







Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Klára Melíšková - Vlastníci







Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Ladislav Mrkvička - Staříci







Najlepší scenár:

Jiří Havelka - Vlastníci







Najlepšia kamera:

Vladimír Smutný - Pomaľované vtáča







Najlepší strih:

Luděk Hudec - Pomaľované vtáča







Najlepší zvuk:

Pavel Rejholec - Pomaľované vtáča







Najlepšia hudba:

Ivan Acher, Michal Novinski - Hodinárov učeň







Najlepšia filmová scénografia:

Jan Vlasák - Pomaľované vtáča







Najlepšie kostýmy:

Helena Rovná - Pomaľované vtáča







Najlepšie masky:

Ivo Strangmüller - Pomaľované vtáča







Mimoriadny počin v oblasti audiovízie:

Václav Marhoul







Najlepší dramatický televízny seriál:

Most!







Najlepší televízny film alebo miniséria:

Vodník







Cena Magnesia za najlepší študentský film - neštatutárna cena:

Dcéra - Daria Kashcheeva







Najlepší filmový plagát - neštatutárna cena:

Pomaľované vtáča - Roman Mrázek







Cena filmových fanúšikov - neštatutárna cena:

Ženy v behu - réžia: Martin Horský







Cena za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu:

Jaromír Kallista (producent, najmä filmov Jana Švankmajera)