Český minister dopravy Ťok sa dohodol na odstúpení z vlády

Na archívnej snímke Dan Ťok. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Praha 8. apríla (TASR) - Najdlhšie slúžiaci český minister dopravy Dan Ťok končí vo vláde. Dohodol sa na tom s premiérom Andrejom Babišom. Ťok to uviedol v pondelok pre server Novinky.cz.Premiér a šéf hnutia ANO Babiš bude v stredu o zmenách vo vláde rokovať s prezidentom Milošom Zemanom.Za ďalšiu ministerku v ohrození sa už dlhší čas považuje ministerka priemyslu Marta Nováková. Tú by mohol nahradiť šéf Asociácie malých a stredných podnikateľov a živnostníkov a podpredseda vládnej Rady pre výskum, vývoj a inovácie Karel Havlíček.Denníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny k nim v pondelok priradili ešte ministra spravodlivosti Jana Kněžínka. Toho by údajne mohla nahradiť exministerka spravodlivosti a bývalá poslankyňa za Českú stranu sociálnodemokratickú (ČSSD) Marie Benešová.Ťok zvažoval odchod z ministerského kresla viac ako rok. Už v máji 2018 vyhlásil, že premýšľa o demisii. Vtedy mu prekážalo, že necíti podporu od Babiša a hnutia ANO, čo sa týka mýtneho systému. Na jeho odchod tiež tlačili komunisti.Aj keď Ťoka často kritizovala opozícia i verejnosť, stal sa doteraz najdlhšie slúžiacim ministrom dopravy. Do čela rezortu nastúpil za vlády Bohuslava Sobotku v roku 2014 ako nestraník za hnutie ANO, pripomínajú Novinky.cz.