Český minister vnútra Jan Hamáček rezignoval na funkciu šéfa sociálnych demokratov

O svojom nástupcovi nechcel hovoriť

V parlamentných voľbách pohoreli

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Český minister vnútra Jan Hamáček rezignoval na funkciu predsedu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Svoj odchod avizoval už po voľbách do Poslaneckej snemovne zo začiatku októbra a potvrdil ho na rokovaní predsedníctva ČSSD, ktoré sa koná online. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Hamáček bol predsedom ČSSD od februára 2018. V strane plánuje zostať ako radový člen.V pondelok po rokovaní ústredného krízového štábu sa Hamáček odmietol vyjadriť, kto by podľa neho mal stranu viesť. Podľa neho by to mal byť niekto, kto dokáže vrátiť ČSSD späť do Poslaneckej snemovne.Bývalý minister zahraničia Tomáš Petříček , ktorého Hamáček porazil na jarnom zjazde ČSSD, či pardubický hajtman Martin Netolický sa vyjadrili, že kandidovať na predsedu strany neplánujú.Sociálna demokracia sa v spomenutých voľbách prepadla. Strana, ktorá je súčasťou dosluhujúcej vládnej koalície s hnutím ANO, získala len 4,65 percenta hlasov a vypadla z Poslaneckej snemovne.