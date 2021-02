Český premiér Babiš sa zaujíma o ruské a čínske vakcíny, po Maďarsku navštívil aj Srbsko

Srbsko je druhé po Británii

Počkajú na stanovisko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš v stredu vycestoval do Srbska, aby sa oboznámil s tamojším postupom pri vakcinácii proti koronavírusu. Po stretnutí so srbskou premiérkou Anou Brnabičovou uviedol, že v krajine chce získať čo najviac informácií o vakcínach, ktoré zatiaľ nie sú registrované na úrovni Európskej únie.Miera zaočkovanosti v Srbsku, ktoré do boja s pandémiou nasadilo ruské a čínske vakcíny, je v rámci Európy druhá najvyššia po Veľkej Británii.Česká republika sa snaží získať vakcíny mimo schvaľovacieho procesu Európskej únie. Premiér Babiš už minulý týždeň navštívil Maďarsko, ktoré ako prvá krajina v únii očkuje ruskou vakcínou Sputnik V.Podľa Babiša Česko zatiaľ nie je pripravené nasadiť ruskú vakcínu a spraví tak až v prípade kladného stanoviska Európskej liekovej agentúry (EMA) V Českej republike, ktorá má zhruba 10 miliónov obyvateľov, dosiaľ potvrdili nákazu koronavírusom u viac ako milióna ľudí a ochoreniu COVID-19 podľahlo 17 642 osôb.