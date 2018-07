Český prezident a premiér hovorili v Lánoch o rozpočte na rok 2019

Na snímke Miloš Zeman a Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lány 21. júna (TASR) - Podoba budúcoročného českého rozpočtu bola ústrednou témou rokovaní, ktorých dejiskom bol v sobotu zámok v Lánoch, letné sídlo českej hlavy štátu. Prezident ČR Miloš Zeman so svojim poradným tímom diskutoval o rozpočtových aspektoch v prítomnosti premiéra Andreja Babiša a ministerky financií Aleny Schillerovej.Tak prezident, ako aj predseda vlády sa pri tejto príležitosti zhodli na tom, že návrh na zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe o desať percent, ktorý pochádza z dielne odborov, nie je adekvátny.Šéfka rezortu financií označila diskusiu za veľmi vecnú a konštruktívnu a zdôraznila, že sa prezident zaujímal o východiska pri zostavovaní návrhu rozpočtu.Podľa Schillerovej slov by sa už začiatkom augusta mal začať seriál rokovaní jej ministerstva s predstaviteľmi ďalších rezortov, pričom najviac peňazí by malo smerovať do dôchodkovej a sociálnej oblasti, školstva, ale aj do investičnej sféry. Príjmová strana rozpočtu by sa mala podľa Babiša zvýšiť o 106 miliárd Kč, výdajová o 79 miliárd Kč.Rezort financií však až do roku 2021 ráta každoročne s rozpočtovým deficitom vo výške 50 miliárd Kč. Nielen opozícia, ale aj prezident to len nedávno vo vystúpení na pôde Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR skritizoval s tým, že v období hospodárskeho rastu by sa malo usilovať o vyrovnaný, ak nie prebytkový rozpočet.V sobotu sa však v Lánoch o prezidentových výhradách nehovorilo, uviedol na tlačovej konferencii premiér.