Český prezident Miloš Zeman vymenoval do funkcie premiéra predsedu ODS Petra Fialu.

Český prezident Miloš Zeman vymenoval v nedeľu na zámku v Lánoch predsedu ODS Petra Fialu za nového premiéra. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Vymenovanie, pôvodne plánované na piatok, sa uskutočnilo v miestnosti, do ktorej vedú dva vchody. Pri jedných dverách boli umiestnené tri dočasné steny z plexiskla. Vznikol tak výklenok, ktorý Zemanovi umožnil, aby Fialu videl. Bližší kontakt medzi oboma politikmi tak nenastal.



Tieto opatrenia boli nutné z dôvodu, že Zeman mal vo štvrtok pozitívny test na koronavírus. Podľa platných nariadení mal byť 14 dní v izolácii, aj keď nemá príznaky ochorenia COVID-19. Hlavná hygienička Pavla Svrčinová však pripustila, že je možné, aby sa človek s nariadenou izoláciou stretol s niekým iným ako so zdravotníkmi, ktorí sa o neho starajú, prípadne s ľuďmi, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, cez priehľadnú stenu.



Zemana priviezli do výklenku na invalidnom vozíku. Všetci prítomní mali respirátory triedy FFP3. Po zložení sľubu Fialom mu hlava štátu vo svojom krátkom prejave "zo srdca" zablahoželala k vymenovaniu za premiéra. Prezident avizoval, že už v pondelok sa začne stretávať s nominantmi na ministrov podľa abecedného poriadku, aby nikto nebol diskriminovaný. Prvým na rade tak bude Ivan Bartoš (Piráti). Tento maratón sa skončí 13. decembra.



Na záver príhovoru zaželal Zeman Fialovi úspech a dobrý pocit z dobre vykonanej práce. Prezident "nezabudol" ani na svojich kritikov, keď povedal, že sa riadil dvoma zásadami: vážiť si ľudí, ktorí niečo dokázali a nevážiť si "žvanilov", ktorí radia druhým, ako majú pracovať. Ako dodal, týka sa to novinárov i politikov.



Fiala sa poďakoval za vymenovanie. Je presvedčený, že Česko budeme mať čoskoro vládu, ktorá prevedie krajinu súčasnou zložitou situáciou a urobí zmeny pre dobrú budúcnosť občanov. "Verím v našu dobrú spoluprácu," konštatoval Fiala.

Menovací dekrét podpísal Zeman už v sobotu. Potom ho ožarovali ultrafialovým svetlom, ktoré by malo zničiť prípadné vírusové častice.



Kandidátov na ministrov Fiala predstavil už v polovici novembra, Zeman však dal najavo, že je s jednou nomináciou nespokojný. Zoznam kandidátov však aj tak nie je kompletný, keďže Veslav Michalik (STAN), ktorý sa mal stať ministrom priemyslu a obchodu, sa nominácie vzdal. Jeho náhradník má byť známy v pondelok.



Česko má tak momentálne dvoch premiérov - úradujúceho Andreja Babiša a dezignovaného Petra Fialu, pripomenula ČT24.

Profil nového českého premiéra Petra Fialu





Petr Fiala sa narodil 1. septembra 1964 v Brne. Pochádza z tradičnej moravskej meštianskej rodiny. V rokoch 1983 - 1988 študoval český jazyk a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne (v súčasnosti Masarykova univerzita). Po skončení vysokej školy pracoval dva roky (1988 a 1989) ako historik v múzeu v Kroměříži.



V 80. rokoch sa aktívne zapojil do nezávislých občianskych aktivít. Podieľal sa na činnosti takzvanej podzemnej univerzity v Brne, na bytových seminároch zameraných na politickú filozofiu a rovnako sa zapájal do neoficiálnych kresťanských aktivít, najmä v kruhu tajne vysväteného biskupa Stanislava Krátkeho. S niekoľkými brnianskymi študentmi založil a v rokoch 1988 a 1989 vydával samizdatový vysokoškolský časopis Revue 88.



Po novembri 1989 pokračoval v občianskych a publikačných aktivitách. Od roku 1990 sa podieľal na založení odboru politológie. V roku 1993 sa stal vedúcim Katedry politológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzite a v roku 2002 ho vymenovali, ako prvého akademika v Českej republike, za profesora v odbore politológia.



Dve funkčné obdobia, v rokoch 2004 - 2011, bol rektorom Masarykovej univerzity. Počas jeho pôsobenia zaznamenala univerzita kvalitatívny aj kvantitatívny rozvoj a stala sa významnou stredoeurópskou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou.



Od mája 2012 do júla 2013 viedol rezort školstva, mládeže a telovýchovy vo vláde občianskeho demokrata Petra Nečasa.



Mandát poslanca dolnej komory českého parlamentu zastáva nepretržite od októbra 2013, keď kandidoval ako nestraník z prvého miesta kandidátky Občianskej demokratickej strany (ODS) v Juhomoravskom kraji. Za podpredsedu Poslaneckej snemovne bol zvolený 28. novembra 2017.



Profesor Petr Fiala je členom ODS od 7. novembra 2013. Na zjazde konanom 18. januára 2014 v Olomouci ho delegáti zvolili za predsedu ODS. Predsednícky post obhájil v rokoch 2016, 2018 a silný mandát (viac ako 90 percent) získal štvrtýkrát v januári 2020.



Vo voľbách do Poslaneckej snemovne (8. a 9. októbra 2021) bol lídrom víťaznej koalície SPOLU, zloženej z ODS, kresťanských demokratov (KDU-ČSL) a strany TOP 09. Trojkoalícia získala 27,79 percenta hlasov, tesne za ňou skončilo hnutie ANO bývalého premiéra Andreja Babiša (27,12 percenta). "Toto je zmena, my sme zmena, vy ste zmena!" vyhlásil Fiala bezprostredne po oznámení volebných výsledkov.



V rozsiahlom vedeckom diele sa Petr Fiala špecializuje na porovnávanie politológií a európsku politiku. Je autorom dvoch desiatok knižných monografií a viac ako 300 odborných prác i ďalších popularizačných textov. Medzi najnovšími knižnými publikáciami možno spomenúť tituly Jak uvařit demokracii (2018), Evropská unie (spoločne s Ondřejom Krutílkom a Markétou Pitrovou, 2018), Konzervatismus dnes (s Františkom Mikšom, 2019) či Politika v čase koronaviru (s Petrom Dvořákom a Ondřejom Krutílkom, 2020).