Český prezident Zeman je v nemocnici, prerušil svoju dovolenku v Lánoch

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman je v nemocnici. Do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe vo štvrtok podľa Pražského hradu išiel na plánovanú lekársku prehliadku. Hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke uviedla, že je to len krátkodobá návšteva. Konkrétny dôvod návštevy nemocnice, pre ktorú prerušil dovolenku v Lánoch, ani podrobnosti o prezidentovom zdravotnom stave nie sú známe, informuje spravodajský portál TN.cz.Vlani v októbri Zemana hospitalizovali v ÚVN pre problémy spôsobené jeho chronickým ochorením. Pre zlý zdravotný stav bol prezident pod dohľadom lekárov jeden a pol mesiaca a prepustili ho až 25. novembra do domácej liečby. Ako uvádza TN.cz, bola to jeho najdlhšia hospitalizácia v prezidentskom úrade a vyvolala špekulácie o jeho zdravotnej spôsobilosti.