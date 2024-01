Český reprezentant Ondřej Vitásek mal pozitívny test na kokaín, v súčasnosti si odpykáva dvojročný zákaz činnosti

Dvojročný zákaz činnosti

Podobný prípad

17.1.2024 (SITA.sk) - V krvi českého hokejistu Ondřeja Vitáska odhalili kokaín. Rodáka z Prostějova testoval Antidopingový výbor užpo zápase jeho vtedajšieho zamestnávateľa klubu Bíli Tigři Liberec proti Pardubiciam.Antidopingový výbor ČR však až teraz prezradil výsledky vtedajšej kontroly a aj to, že Vitásek si už odpykáva dvojročný zákaz činnosti. Vypršať by mu mal. Informáciu priniesol web iDnes.cz.Tridsaťtriročný Vitásek strávil podstatnú časť svojej hokejovej kariéry v Liberci, no obliekal si aj dresy Červenej hviezdy Kchun-lun V súčasnosti je bez klubovej príslušnosti, pretože po skončení sezóny 2022/2023 s ním Liberec rozviazal zmluvu.Ondřej Vitásek bol súčasťou českej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu a v rokoch 2014 a 2021 sa dostal aj do nominácií Česka na majstrovstvá sveta.V prostredí českého hokeja rezonoval pred tromi rokmi podobný prípad hráča Pardubíc Jana Mandáta. Aj ten dostal od Antidopingového výboru dvojročný dištanc za nález kokaínu v tele. Po ňom sa však dokázal na klziská v drese „pernikárov" vrátiť.