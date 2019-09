Český reprezentant Schick ide na hosťovanie do Lipska

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 2. septembra (TASR) - Do nemeckého futbalového klubu RB Lipsko zamieril z talianskeho AS Rím na hosťovanie Patrik Schick. Lipsko má tiež opciu na kúpu českého útočníka, informovala agentúra DPA. Český reprezentant hral v Serii A okrem AS ešte v Sampdorii Janov.