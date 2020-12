Český rozpočet so schodkom vyše tristo miliárd korún schválili po splnení podmienky komunistov

Prezident Zeman rozpočet podpíše

Verejné investície sú teraz dôležité

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Českí poslanci v piatok schválili štátny rozpočet na budúci rok so schodkom 320 miliárd českých korún. Vláde pomohli komunisti, ktorí presadili odobratie 10 miliárd korún armáde a presun tejto sumy do rozpočtovej rezervy.Podľa českého premiéra Andreja Babiša je však presun financií do rozpočtovej rezervy iba dočasný a vláda ich podľa neho začiatkom budúceho roku armáde vráti. Informuje o tom portál idnes.cz.Keďže české vládne strany podľa spravodajského portálu uznali, že bez podpory komunistov nebudú mať väčšinu, podriadili sa ich podmienke.Ak by sa rozpočet neschválil, krajina by hospodárila v rozpočtovom provizóriu a nemohli by sa napríklad zvýšiť platy učiteľov, poznamenal portál idnes.cz.Český prezident Miloš Zeman podľa jeho hovorcu Jiřího Ovčáčka rozpočet podpíše.Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda pre agentúru SITA uviedol, že rozpočtové provizórium by obmedzilo prísun z európskych fondov a to v čase, keď sú verejné investície pre výkon ekonomiky dôležitejšie ako inokedy, pretože súkromné investície sú ochromené pre neistotu súvisiacu s pandémiou koronavírusu.Schválenie rozpočtu podľa neho možno z tohto hľadiska hodnotiť pozitívne, pretože znižuje neistotu v ekonomike.